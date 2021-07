Covid oggi Marche, 39 contagi: bollettino 11 luglio (Di domenica 11 luglio 2021) Sono 39 i nuovi contagi da coronavirus nelle Marche secondo il bollettino di oggi, 11 luglio. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1961 tamponi: 1109 nel percorso nuove diagnosi (di cui 460 screening con percorso Antigenico) e 852 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 3,5%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 39 (5 nella provincia di Macerata, 10 nella provincia di Ancona, 9 nella provincia di Pesaro-Urbino, 2 nella provincia di Fermo, 12 nella provincia di Ascoli Piceno e 1 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (7 casi rilevati), contatti in setting ... Leggi su italiasera (Di domenica 11 luglio 2021) Sono 39 i nuovida coronavirus nellesecondo ildi, 11. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1961 tamponi: 1109 nel percorso nuove diagnosi (di cui 460 screening con percorso Antigenico) e 852 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 3,5%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 39 (5 nella provincia di Macerata, 10 nella provincia di Ancona, 9 nella provincia di Pesaro-Urbino, 2 nella provincia di Fermo, 12 nella provincia di Ascoli Piceno e 1 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (7 casi rilevati), contatti in setting ...

