Covid oggi Lombardia, 250 contagi e 1 morto: bollettino 11 luglio

Milano, 11 lug. (Adnkronos) - Sono 250 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 11 luglio 2021, secondo i dati del bollettino del Ministero della Salute sulla regione. I tamponi eseguiti sono stati 26.712. Una persona è morta, portando il totale dall'inizio della pandemia a 33.799 deceduti. I ricoverati con sintomi negli ospedali della regione sono 124, tre in più di ieri, mentre nei reparti di terapia intensiva sono ricoverate 37 persone.

