Covid oggi Lombardia, 250 contagi e 1 morto: bollettino 11 luglio (Di domenica 11 luglio 2021) Sono 250 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 11 luglio 2021, secondo i dati del bollettino del Ministero della Salute sulla regione. I tamponi eseguiti sono stati 26.712. Una persona è morta, portando il totale dall’inizio della pandemia a 33.799 deceduti. I ricoverati con sintomi negli ospedali della regione sono 124, tre in più di ieri, mentre nei reparti di terapia intensiva sono ricoverate 37 persone. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 11 luglio 2021) Sono 250 ida coronavirus in, 112021, secondo i dati deldel Ministero della Salute sulla regione. I tamponi eseguiti sono stati 26.712. Una persona è morta, portando il totale dall’inizio della pandemia a 33.799 deceduti. I ricoverati con sintomi negli ospedali della regione sono 124, tre in più di ieri, mentre nei reparti di terapia intensiva sono ricoverate 37 persone. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Adnkronos : Covid in Gb, la Variante Delta corre: 32mila contagi in un giorno. - Antonio_Tajani : Oggi siamo in Valle D'Aosta. Incontri con associazioni, militanti e cittadini. Pronto a ribadire il nostro sostegno… - RaiNews : #Covid, oggi in #Italia 1.391 nuovi casi e 7 decessi - messina_oggi : Calo netto di tamponi e lievissimo di nuovi contagi. Sono 183 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 9 in meno rispetto… - paoloigna1 : Oggi 31,772 nuovi contagi in #UK con 26 morti, una settimana fa erano rispettivamente 24,248 e 15 #Covid19 Fonti… -