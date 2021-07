Covid oggi Liguria, 26 contagi: bollettino 11 luglio (Di domenica 11 luglio 2021) Sono 26 i contagi di coronavirus in Liguria oggi, 11 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. I nuovi casi sono stati individuati su 1.713 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.522 tamponi antigenici rapidi. Non si registrano morti. I pazienti ricoverati per Covid sono 23, di cui 7 in terapia intensiva. Secondo i dati della Protezione Civile, gli attuali positivi sono 176 (+21), mentre i dimessi/guariti sono 99.068 (+5). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 11 luglio 2021) Sono 26 idi coronavirus in, 112021, secondo i dati deldella regione. I nuovi casi sono stati individuati su 1.713 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.522 tamponi antigenici rapidi. Non si registrano morti. I pazienti ricoverati persono 23, di cui 7 in terapia intensiva. Secondo i dati della Protezione Civile, gli attuali positivi sono 176 (+21), mentre i dimessi/guariti sono 99.068 (+5). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

