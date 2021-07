Covid oggi Italia, 1.391 contagi e 7 morti: bollettino 11 luglio (Di domenica 11 luglio 2021) Sono 1.391 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 11 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile regione per regione. Da ieri registrati altri 7 morti, che portano il totale a 127.775 dall’inizio dell’emergenza legata al Covid-19. Secondo i dati del Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 143.332 tamponi per un indice di positività dello 0,97%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 161, lo stesso numero di ieri, con 6 ingressi del giorno. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.134. I guariti sono ... Leggi su italiasera (Di domenica 11 luglio 2021) Sono 1.391 ida coronavirus in, 112021, secondo i dati deldella Protezione Civile regione per regione. Da ieri registrati altri 7, che portano il totale a 127.775 dall’inizio dell’emergenza legata al-19. Secondo i dati del Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 143.332 tamponi per un indice di positività dello 0,97%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 161, lo stesso numero di ieri, con 6 ingressi del giorno. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.134. I guariti sono ...

