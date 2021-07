Covid oggi Emilia Romagna, 93 contagi: bollettino 11 luglio (Di domenica 11 luglio 2021) Sono 93 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 11 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, non è stato registrato nessun morto. I casi sono stati rilevati su un totale di 11.994 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,8%. Dei 93 nuovi contagiati, 20 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 23 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 43 sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 11 luglio 2021) Sono 93 ida coronavirus in, 112021, secondo i dati deldella regione. Da ieri, non è stato registrato nessun morto. I casi sono stati rilevati su un totale di 11.994 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,8%. Dei 93 nuoviati, 20 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 23 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 43 sono ...

Advertising

Adnkronos : Covid in Gb, la Variante Delta corre: 32mila contagi in un giorno. - Antonio_Tajani : Oggi siamo in Valle D'Aosta. Incontri con associazioni, militanti e cittadini. Pronto a ribadire il nostro sostegno… - marcotravaglio : Sarà il caldo, saranno gli effetti cerebrali del Covid, ma ormai si ha l’impressione che la terra non ruoti più att… - fisco24_info : Covid Lazio, oggi 164 contagi e 1 decesso: bollettino 11 luglio: I casi a Roma città sono a quota 122… - Giusepp47734710 : Se oggi l'Italia vince potremmo avere più problemi con l'euforia post-partita che non per il Covid. #Euro2020Final -