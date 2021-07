Covid oggi Campania, 169 contagi: bollettino 11 luglio (Di domenica 11 luglio 2021) Sono 169 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 11 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, non sono stati registrati morti. I nuovi casi sono stati rilevati su 6.089 tamponi molecolari e 5.120 antigenici. I pazienti ricoverati per Covid in terapia intensiva sono 15. Le persone ricoverate negli altri reparti sono 196. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 11 luglio 2021) Sono 169 ida coronavirus in, 112021, secondo i dati deldella regione. Da ieri, non sono stati registrati morti. I nuovi casi sono stati rilevati su 6.089 tamponi molecolari e 5.120 antigenici. I pazienti ricoverati perin terapia intensiva sono 15. Le persone ricoverate negli altri reparti sono 196. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

