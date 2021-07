Covid oggi Abruzzo, 25 contagi: bollettino 11 luglio (Di domenica 11 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono 25 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 11 luglio 2021, secondo i dati della Protezione Civile sulla regione. Da ieri non si registrano morti, le vittime dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di Covid-19 rimangono 2.512. Gli attuali positivi sono 954 (+12), mentre i dimessi/guariti sono 71.696. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono 25 ida coronavirus in, 112021, secondo i dati della Protezione Civile sulla regione. Da ieri non si registrano morti, le vittime dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di-19 rimangono 2.512. Gli attuali positivi sono 954 (+12), mentre i dimessi/guariti sono 71.696.

Advertising

Adnkronos : Covid in Gb, la Variante Delta corre: 32mila contagi in un giorno. - Antonio_Tajani : Oggi siamo in Valle D'Aosta. Incontri con associazioni, militanti e cittadini. Pronto a ribadire il nostro sostegno… - RaiNews : #Covid, oggi in #Italia 1.391 nuovi casi e 7 decessi - TV7Benevento : Covid oggi Abruzzo, 25 contagi: bollettino 11 luglio... - PietroSiffi : RT @AxiaFel: Marche Covid ad oggi. Ricoveri in intensiva n.2. Pazienti in PS n.0. Positivi in 24 ore n. 39 (solo 7 i sintomatici). Totale r… -