Covid, l’Oms raccomanda la “cura Ascierto”: “Il Tocilizumab riduce la mortalità” (Di domenica 11 luglio 2021) l’Oms raccomanda l’uso del Tocilizumab, il farmaco anti-artrite sperimentato all’Istituto per i tumori Pascale di Napoli dal prof Paolo Ascierto, per i malati gravi colpiti da Covid. Secondo l’agenzia dell’Onu, avrebbe ridotto del 13% la mortalità dei pazienti affetti dal virus. Il direttore generale Attilio L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 11 luglio 2021)l’uso del, il farmaco anti-artrite sperimentato all’Istituto per i tumori Pascale di Napoli dal prof Paolo, per i malati gravi colpiti da. Secondo l’agenzia dell’Onu, avrebbe ridotto del 13% ladei pazienti affetti dal virus. Il direttore generale Attilio L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

matteosalvinimi : L’Italia, a maggior ragione quest’anno, ha bisogno di turisti e non di clandestini. Gli immigrati sbarcati sono già… - ValentinaMia16 : RT @valy_s: #COVID19 2 farmaci anti-artrite, il Tocilizumab e il Sarilumab vengono RACCOMANDATI da OMS come cura al COVID nei malati gravi… - EmergenzaH24 : RT @valy_s: #COVID19 2 farmaci anti-artrite, il Tocilizumab e il Sarilumab vengono RACCOMANDATI da OMS come cura al COVID nei malati gravi… - MaurizioFuochi : RT @valy_s: #COVID19 2 farmaci anti-artrite, il Tocilizumab e il Sarilumab vengono RACCOMANDATI da OMS come cura al COVID nei malati gravi… - gatasch : E anche questo #sesapeva #Covid, l'Oms promuove la cura Ascierto: «Riduce del 13% la mortalità dei pazienti» -