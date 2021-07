Covid, lo studio misterioso sui decessi: ma chi c'è dietro? (Di domenica 11 luglio 2021) Lo strano passaggio contenuto nella memoria difensiva del governo nella causa civile sul Covid: "Allentamento prematuro delle misure, aumenterà mortalità". Ma di quali analisi si parla? Leggi su ilgiornale (Di domenica 11 luglio 2021) Lo strano passaggio contenuto nella memoria difensiva del governo nella causa civile sul: "Allentamento prematuro delle misure, aumenterà mortalità". Ma di quali analisi si parla?

Advertising

SkyTG24 : Dal Regno Unito, uno dei Paesi dove la #varianteDelta è maggiormente diffusa, arriva uno studio che potrebbe aiutar… - ladyonorato : Questo è lo studio più ampio e recente su Covid e bambini. Il rischio di morte o grave decorso per loro è inesisten… - Adnkronos : '#Covid in Italia, a fine agosto rischio 11mila contagi': lo studio riservato a disposizione del governo pubblicato… - ttffiocca : RT @stateofmindwj: Il danno neurologico e psichiatrico da CoViD-19; uno studio italiano, pubblicato sul Journal of Neurology, mostra il per… - Hrodsanto : RT @Doom3Gloom: Cosa hanno in comune artrite reumatoide e COVID? È finalmente uscito il nostro studio sul COVID, ecco una spiegazione sempl… -