Covid, le news. Variante Delta: crescono contagi in Europa, soprattutto tra giovani. LIVE (Di domenica 11 luglio 2021) Aumentano le segnalazioni di positivi alla Variante Delta, in particolare fra tifosi e vacanzieri. Il Ministero della Salute preme per la vaccinazione completa. Gli italiani totalmente immunizzati sono il 43%. Almeno 120 quelli bloccati in quarantena a Malta Leggi su tg24.sky (Di domenica 11 luglio 2021) Aumentano le segnalazioni di positivi alla, in particolare fra tifosi e vacanzieri. Il Ministero della Salute preme per la vaccinazione completa. Gli italiani totalmente immunizzati sono il 43%. Almeno 120 quelli bloccati in quarantena a Malta

