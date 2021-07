Covid, le news. Il bollettino dell'11 luglio: 1.391 casi e 7 morti, tasso di positività 1% (Di domenica 11 luglio 2021) Processati 143.332 tamponi. Stabili le terapie intensive, calano i ricoveri ordinari (-13). Complici feste e vacanze, aumentano i contagi da variante Delta. L'Iss fa però sapere che, nella maggior parte dei casi, le infezioni riguardano persone non vaccinate. Il 43% degli italiani è immunizzato Leggi su tg24.sky (Di domenica 11 luglio 2021) Processati 143.332 tamponi. Stabili le terapie intensive, calano i ricoveri ordinari (-13). Complici feste e vacanze, aumentano i contagi da variante Delta. L'Iss fa però sapere che, nella maggior parte dei, le infezioni riguardano persone non vaccinate. Il 43% degli italiani è immunizzato

