Covid, le news. Aumentano i casi in Europa, Locatelli: "Vaccinare over 60". LIVE (Di domenica 11 luglio 2021) "I dati su decessi e ricoveri in terapia intensiva sono più confortanti grazie alle vaccinazioni. Deve essere un ulteriore incentivo per completare in fretta il percorso dell'immunizzazione nelle fasce d'età oltre i 60 anni", ha detto il coordinatore del Comitato tecnico scientifico. Aumentano le segnalazioni di positivi alla variante Delta, in particolare fra tifosi e vacanzieri. Gli italiani totalmente immunizzati sono il 43% Leggi su tg24.sky (Di domenica 11 luglio 2021) "I dati su decessi e rici in terapia intensiva sono più confortanti grazie alle vaccinazioni. Deve essere un ulteriore incentivo per completare in fretta il percorso dell'immunizzazione nelle fasce d'età oltre i 60 anni", ha detto il coordinatore del Comitato tecnico scientifico.le segnalazioni di positivi alla variante Delta, in particolare fra tifosi e vacanzieri. Gli italiani totalmente immunizzati sono il 43%

