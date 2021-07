Covid Italia, tasso di positività allo 0.67% (Di domenica 11 luglio 2021) Coronavirus in Italia, il tasso di positività di attesta allo 0.67%, in lieve calo rispetto all'ultima rilevazione. Ieri il bollettino nazionale segnalava 1.400 nuovi contagi, preoccupano intanto le ... Leggi su leggo (Di domenica 11 luglio 2021) Coronavirus in, ildidi attesta0.67%, in lieve calo rispetto all'ultima rilevazione. Ieri il bollettino nazionale segnalava 1.400 nuovi contagi, preoccupano intanto le ...

Advertising

Adnkronos : '#Covid in Italia, a fine agosto rischio 11mila contagi': lo studio riservato a disposizione del governo pubblicato… - Corriere : Rimedio, la telecronaca saltata per il Covid. «Isolato in hotel, devo guardarla sulla Bbc...» - fanpage : È allarme Covid a Wembley a poche ore dalla finalissima tra Italia e Inghilterra. #11luglio - BellomoAlexis : Covid, donna muore contagiata contemporaneamente da due varianti. Gli scienziati: «Non era vaccinata». Piccola dime… - IRebell05 : RT @GiancarloDeRisi: Troppi sbarchi. La Sicilia, regione con più contagi Covid in Italia, rischia ad agosto la zona gialla. Dal 23 giugno a… -