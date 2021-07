Covid Italia, “evitare quarta ondata, a fine agosto rischio 11mila casi” (Di domenica 11 luglio 2021) Nell’Italia alle prese con il coronavirus e l’allerta internazionale per i contagi da variante Delta, il rischio – senza tracciamento e monitoraggio – è quello che di “raggiungere al 30 agosto un numero di casi che potrebbe oscillare tra gli 8 mila e gli 11 mila”. Una quarta ondata, insomma, che il governo sta tentando di arginare vaccinando il maggior numero possibile di persone e aumentando i tamponi. Questa la strategia per l’estate dell’esecutivo secondo il Corriere della Sera, che riporta uno studio a disposizione del governo con la fotografia della situazione per cercare di capire ... Leggi su italiasera (Di domenica 11 luglio 2021) Nell’alle prese con il coronavirus e l’allerta internazionale per i contagi da variante Delta, il– senza tracciamento e monitoraggio – è quello che di “raggiungere al 30un numero diche potrebbe oscillare tra gli 8 mila e gli 11 mila”. Una, insomma, che il governo sta tentando di arginare vaccinando il maggior numero possibile di persone e aumentando i tamponi. Questa la strategia per l’estate dell’esecutivo secondo il Corriere della Sera, che riporta uno studio a disposizione del governo con la fotografia della situazione per cercare di capire ...

