Covid Italia, bollettino dell'11 luglio: 7morti, 1.391 positivi, tasso allo 0,97%, in aumento (Di domenica 11 luglio 2021) Sono 161 i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 6 (stessa cifra di ieri). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.134, in calo di 13 unità L'articolo proviene da Firenze Post.

