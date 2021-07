Covid in Italia, vaccini e tamponi per evitare un’altra ondata: «A fine agosto rischiamo 11 mila casi» (Di domenica 11 luglio 2021) Il report riservato e il piano del governo contro la variante Delta. Speranza: «Conferimento necessario». Al chiuso resta l’obbligo di mascherina, le discoteche non riaprono Leggi su corriere (Di domenica 11 luglio 2021) Il report riservato e il piano del governo contro la variante Delta. Speranza: «Conferimento necessario». Al chiuso resta l’obbligo di mascherina, le discoteche non riaprono

Advertising

repubblica : Covid, focolai tra i ragazzi dopo la vacanza sul Gargano: una trentina di positivi in tutta Italia - fanpage : ULTIM'ORA Il telecronista voce degli Azzurri è tra i giornalisti positivi al Covid-19 - Corriere : Rimedio, la telecronaca saltata per il Covid. «Isolato in hotel, devo guardarla sulla Bbc...» - infoitsalute : Covid Italia, vaccini e tamponi contro nuova ondata a fine agosto: il piano - vaccinaItalia : #Vaccini anti #COVID19 in Italia, dosi somministrate su base quotidiana. Dosi somministrate il 10/07/2021 : 552.698… -