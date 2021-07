Covid, in Campania 179 positivi e nessun morto. Indice di contagio stabile al 2,76%. Nelle ultime 48 ore 3 morti (Di domenica 11 luglio 2021) In Campania, Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 179 positivi (Indice di contagio al 2,76%) e nessun decesso Nelle ultime 48 ore. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. I tamponi processati ieri sono 6.089. Il report posti letto su base regionale riporta 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 15 occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata 3.160, di cui 196 occupati. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 11 luglio 2021) In24 ore, si sono registrati 179dial 2,76%) edecesso48 ore. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. I tamponi processati ieri sono 6.089. Il report posti letto su base regionale riporta 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 15 occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti lettoe offerta privata 3.160, di cui 196 occupati. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

