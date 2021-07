Covid, i contagi risalgono. Che fare? Burioni: “Obbligo vaccinale per tutti” (Di domenica 11 luglio 2021) La risalita dei contagi a causa soprattuto dell'incedere della variante Delta, che diverrà predominante a fine agosto, pone diversi interrogativi. Fra questi: Sarebbe una soluzione l'Obbligo vaccinale per tutti? A questa domanda risponde il virologo Burioni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 11 luglio 2021) La risalita deia causa soprattuto dell'incedere della variante Delta, che diverrà predominante a fine agosto, pone diversi interrogativi. Fra questi: Sarebbe una soluzione l'per? A questa domanda risponde il virologo. L'articolo .

