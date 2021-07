Covid, ex garante infanzia Lazio: “Bonetti e Garlatti vadano a Malta” (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “La ministra della Famiglia e la garante dell’infanzia nazionale intervengano immediatamente sul posto a Malta per verificare le condizioni dei minori chiusi nell’hotel Covid e per richiedere l’immediato loro rimpatrio nel rispetto delle norme sanitarie di sicurezza. Se non si interviene oggi in situazioni come queste, quando si agisce a garanzia dell’infanzia e dell’adolescenza?”. Non usa mezzi termini l’ex garante per la Regione Lazio Jacopo Marzetti sul caso dei ragazzi bloccati a Malta in un hotel Covid ed ... Leggi su ildenaro (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “La ministra della Famiglia e ladell’nazionale intervengano immediatamente sul posto aper verificare le condizioni dei minori chiusi nell’hotele per richiedere l’immediato loro rimpatrio nel rispetto delle norme sanitarie di sicurezza. Se non si interviene oggi in situazioni come queste, quando si agisce a garanzia dell’e dell’adolescenza?”. Non usa mezzi termini l’exper la RegioneJacopo Marzetti sul caso dei ragazzi bloccati ain un hoteled ...

