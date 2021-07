Covid, Burioni: “Soluzione c’è ma è politica, obbligo vaccini per tutti” (Di domenica 11 luglio 2021) “La situazione italiana” con nuovi contagi da coronavirus “è semplice: finiscono in rianimazione ultracinquantenni che hanno rifiutato il vaccino con una folle scelta e si infettano giovani non ancora vaccinati. La Soluzione è a portata di mano ma è politica e non scientifica: obbligo per tutti”. Così, su Twitter, il virologo Roberto Burioni, che alla domanda di un commentatore – “Prof. ma l’obbligo come si associa al rischio che qualcuno potrebbe perdere la vita a causa del vaccino stesso?” – replica: “Immagino che tragicamente alcune persone perdano la vita a causa delle cinture di ... Leggi su italiasera (Di domenica 11 luglio 2021) “La situazione italiana” con nuovi contagi da coronavirus “è semplice: finiscono in rianimazione ultracinquantenni che hanno rifiutato il vaccino con una folle scelta e si infettano giovani non ancora vaccinati. Laè a portata di mano ma èe non scientifica:per”. Così, su Twitter, il virologo Roberto, che alla domanda di un commentatore – “Prof. ma l’come si associa al rischio che qualcuno potrebbe perdere la vita a causa del vaccino stesso?” – replica: “Immagino che tragicamente alcune persone perdano la vita a causa delle cinture di ...

