Covid, altri 39 nuovi positivi oggi nelle Marche. Due province in doppia cifra. Nessun decesso /La progressione del virus (Di domenica 11 luglio 2021) ANCONA - I nuovi contagi da Covid di oggi 11 luglio 2021 nelle Marche sono 39, con due province in doppia cifra: Ancona e Ascoli . nelle ultime 24 ore sono stati testati 1961 tamponi: 1109 nel ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 11 luglio 2021) ANCONA - Icontagi dadi11 luglio 2021sono 39, con duein: Ancona e Ascoli .ultime 24 ore sono stati testati 1961 tamponi: 1109 nel ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Malta, almeno 120 italiani in quarantena sull'isola. Circa 50 sono positivi al Covid, mentre gli altri sono in isol… - Mov5Stelle : L’aumento dei contagi da Covid-19 che sta riguardando altri Paesi europei ci ricorda che in questo momento non poss… - amnestyitalia : 4 milioni. Queste il numero di persone che hanno perso la vita a causa del Covid-19. Quanti altri milioni di person… - EffeF61 : RT @fdragoni: “I dati riferiti all’Italia devono essere valutati con le dovute precauzioni in quanto quei numeri classificano tra deceduti… - gambicchiaemma : @AnnaIng995 Come quando in piena pandemia ha organizzato un torneo senza regole di comportamento con pubblico e si… -