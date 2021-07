Covid-19, il bollettino aggiornato ad oggi 11 luglio 2021 (Di domenica 11 luglio 2021) Covid-19, pubblicato il bollettino di oggi 11 luglio contenente tutti i dati aggiornati sull’andamento dell’epidemia in Italia La Protezione Civile ha diramato il bollettino che, come di consueto, tiene aggiornati sull’evoluzione dell’epidemia di Covid-19 in Italia. Questi i dati del bollettino Covid-19 di oggi 11 luglio 2021: 1.391 contagiati7 morti1.318 guariti +0 terapie intensive -13 ricoveri 143.332 tamponiTasso di positività: 1,0% (+0,3%) 57.209.255 dosi di vaccino somministrate in ... Leggi su zon (Di domenica 11 luglio 2021)-19, pubblicato ildi11contenente tutti i dati aggiornati sull’andamento dell’epidemia in Italia La Protezione Civile ha diramato ilche, come di consueto, tiene aggiornati sull’evoluzione dell’epidemia di-19 in Italia. Questi i dati del-19 di11: 1.391 contagiati7 morti1.318 guariti +0 terapie intensive -13 ricoveri 143.332 tamponiTasso di positività: 1,0% (+0,3%) 57.209.255 dosi di vaccino somministrate in ...

Advertising

istsupsan : #covid ?? La percentuale di casi genotipizzati è in aumento ?? da circa 0,5% di gennaio al 6% di giugno. Leggi - il… - salernotoday : Covid-19: 169 nuovi positivi in Campania, il bollettino - ilpost : I dati del coronavirus in Italia di oggi, domenica 11 luglio - sportface2016 : Il bollettino e i numeri odierni, regione per regione, dell'#11luglio #Coronavirus #Covid_19 - italiaserait : Covid oggi Campania, 169 contagi: bollettino 11 luglio -