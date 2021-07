Cosa vuol farne Renzi del Reddito di cittadinanza? Lo scenario delineato dalla senatrice Laura Garavini di Italia Viva (Di domenica 11 luglio 2021) senatrice, alla fine dopo una serie di tensioni interne alla maggioranza, la riforma Cartabia ha avuto il via libera al Cdm. Alcuni esponenti del vostro partito hanno dichiarato che con la cancellazione della riforma Bonafede finisce anche l’epoca del giustizialismo, lei è d’accordo? “Sì, assolutamente. È finita un’era, quella promossa dall’allora ministro Bonafede e quindi L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 11 luglio 2021), alla fine dopo una serie di tensioni interne alla maggioranza, la riforma Cartabia ha avuto il via libera al Cdm. Alcuni esponenti del vostro partito hanno dichiarato che con la cancellazione della riforma Bonafede finisce anche l’epoca del giustizialismo, lei è d’accordo? “Sì, assolutamente. È finita un’era, quella promossa dall’allora ministro Bonafede e quindi L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Paolo_Bargiggia : Qui c'è tutto il senso di Inghilterra-italia. E questo è un bel pezzo di @gervasoni1968 che spiega bene cosa vuol d… - CB_Ignoranza : È stata la nostra ‘seconda squadra’. Quello successo ad Eriksen ha unito loro e tutti noi. Ci hanno insegnato cosa… - wallsxvicss : non so assolutamente come esprimere lo schifo che provo per queste persone madonna santa che schifo mi fate dovete… - CauseImAsking_ : @ONLYX10BRAVE Cosa vuol dire tc? - lucatiberi1976 : @ilmagorosso @ElisaSiragusano @ScaltritiLab Mai poi scusa, cosa vuol dire che i social escludono ciò che non porta loro profitto ?? -