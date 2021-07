Cosa fare con 3800 PS4? ecco questa geniale soluzione per fare soldi (Di domenica 11 luglio 2021) Cosa si può fare con ben 3800 PS4 messe tutte insieme? Leggete l’incredibile scoperta effettuata dalla polizia in una indagine. Mining di criptovalute con un numero incredibile di PS4 (foto The Security Service of Ukraine)Il servizio di sicurezza dell’Ucraina, l’SSU, ha effettuato questa scoperta che ha dell’incredibile, staccando la spina in una Factory enorme che lavorava per fare mining di criptovaluta clandestina. Il tutto avveniva nell’anonima citta di Vinnytsia. Il mining è un’attività molto lucrativa, perché ... Leggi su computermagazine (Di domenica 11 luglio 2021)si puòcon benmesse tutte insieme? Leggete l’incredibile scoperta effettuata dalla polizia in una indagine. Mining di criptovalute con un numero incredibile di(foto The Security Service of Ukraine)Il servizio di sicurezza dell’Ucraina, l’SSU, ha effettuatoscoperta che ha dell’incredibile, staccando la spina in una Factory enorme che lavorava permining di criptovaluta clandestina. Il tutto avveniva nell’anonima citta di Vinnytsia. Il mining è un’attività molto lucrativa, perché ...

