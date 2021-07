Corruzione: Montante, 'vorrebbero che parlassi male dei magistrati, contro di me un disegno' (Di domenica 11 luglio 2021) Caltanissetta, 11 lug. (Adnkronos) - "Tutti sarebbero contenti, in questo momento, tutti vorrebbero che io parlassi male dei magistrati. Sarebbero felici, ma non lo farò mai. Sono stato condannato, ucciso anche se non fisicamente, sono stato umiliato. Volevo suicidarmi ma non l'ho fatto, grazie alla fiducia che sto dando alla Corte". Sono le parole di Antonello Montante, l'ex Presidente degli industriali siciliani, pronunciate davanti alla Corte d'appello di Caltanissetta nel processo che lo vede imputato per associazione per delinquere finalizzata alla Corruzione. L'udienza si è tenuta ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) Caltanissetta, 11 lug. (Adnkronos) - "Tutti sarebbero contenti, in questo momento, tuttiche iodei. Sarebbero felici, ma non lo farò mai. Sono stato condannato, ucciso anche se non fisicamente, sono stato umiliato. Volevo suicidarmi ma non l'ho fatto, grazie alla fiducia che sto dando alla Corte". Sono le parole di Antonello, l'ex Presidente degli industriali siciliani, pronunciate davanti alla Corte d'appello di Caltanissetta nel processo che lo vede imputato per associazione per delinquere finalizzata alla. L'udienza si è tenuta ...

