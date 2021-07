Corruzione: Montante piange in aula e attacca Morra 'vuole intimidire la Corte'/Adnkronos (4) (Di domenica 11 luglio 2021) (Adnkronos) - Nel corso dell'interrogatorio Montante ribadisce più volte: "Io non sono qui per accusare qualcuno, perché avrei tante cose da dire su queste persone, ma non sono qui per questo. Siamo in un'aula di giustizia e ho rispetto. Mi limiterò a dire dei fatti documentati". "Non mi spaventano le querele - dice - questa Corte avrà, documento su documento, quello che sto per dire. Mi auguro che ci siano più querele possibile così potrò chiarire tutto", riferendosi alle querele annunciate da alcune persone, tra cui Alfonso Cicero, uno dei suoi più grandi accusatori. E sull'ex assessore regionale Nicolò Marino e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) () - Nel corso dell'interrogatorioribadisce più volte: "Io non sono qui per accusare qualcuno, perché avrei tante cose da dire su queste persone, ma non sono qui per questo. Siamo in un'di giustizia e ho rispetto. Mi limiterò a dire dei fatti documentati". "Non mi spaventano le querele - dice - questaavrà, documento su documento, quello che sto per dire. Mi auguro che ci siano più querele possibile così potrò chiarire tutto", riferendosi alle querele annunciate da alcune persone, tra cui Alfonso Cicero, uno dei suoi più grandi accusatori. E sull'ex assessore regionale Nicolò Marino e ...

