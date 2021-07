Corruzione | Montante piange in aula e attacca Morra ' vuole intimidire la Corte' Adnkronos 2

Advertising

Lo ha detto Antonello, l'ex Presidente degli industriali siciliani, imputato per associazione per delinquere finalizzata alla. "Un giorno venne a casa mia Catanzaro, il mio vice - ......che lo vede imputato per associazione per delinquere finalizzata alla. L'udienza si è tenuta ieri a porte chiuse ma l'Adnkronos è in grado di rivelare quanto detto in aula da, ...(Adnkronos) - Nel corso dell'udienza di ieri Montante, rispondendo alle domande dei suoi legali, ha detto: "Io non ho mai fatto dossieraggi. Non ho mai utilizzato nessuna informazione, nessuna ...Caltanissetta, 11 lug. (Adnkronos) – “Mi hanno ucciso, anche fisicamente, mi hanno umiliato, sono arrivato a pensare anche al suicidio ma non l’ho fatto, perché voglio avere fiducia in questa Corte”.