Corruzione: Montante, 'mai fatto dossieraggi o raccolto informazioni, anzi li ho subiti' (Di domenica 11 luglio 2021) Caltanissetta, 11 lug. (Adnkronos) - "Non ho mai fatto dossieraggi. Non ho mai utilizzato nessuna informazione, nessuna raccolta di carte o di articoli nei confronti di nessuno. anzi, li ho subiti". Sono le parole di Antonello Montante, l'ex Presidente degli industriali siciliani, davanti alla Corte d'appello di Caltanissetta che lo vede imputato per associazione per delinquere finalizzata alla Corruzione. L'udienza si è tenuta ieri a porte chiuse, perché si celebra con il rito abbreviato, ma l'Adnkronos è adesso in grado di pubblicare il contenuto delle dichiarazioni di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) Caltanissetta, 11 lug. (Adnkronos) - "Non ho mai. Non ho mai utilizzato nessuna informazione, nessuna raccolta di carte o di articoli nei confronti di nessuno., li ho". Sono le parole di Antonello, l'ex Presidente degli industriali siciliani, davanti alla Corte d'appello di Caltanissetta che lo vede imputato per associazione per delinquere finalizzata alla. L'udienza si è tenuta ieri a porte chiuse, perché si celebra con il rito abbreviato, ma l'Adnkronos è adesso in grado di pubblicare il contenuto delle dichiarazioni di ...

Advertising

TV7Benevento : Corruzione: Montante, 'pronto a tirare fuori carte per dire chi erano lupi travestiti da agnelli'... - TV7Benevento : Corruzione: Montante, 'io non ero un paladino dell'antimafia, seguivo le istituzioni'... - TV7Benevento : Corruzione: Montante, 'mai fatto dossieraggi o raccolto informazioni, anzi li ho subiti'... - TV7Benevento : **Corruzione: Montante, 'inquietante presenza Morra a processo, Corte non si farà intimidire'**... -