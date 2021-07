Corruzione: Montante, ‘mai chiesto accesso abusivo per Armao, Cicero raccoglieva carte’ (Di domenica 11 luglio 2021) Caltanissetta, 11 lug. (Adnkronos) – “Non ho mai chiesto un accesso abusivo per Gaetano Armao, perché non avevo nulla da chiedere. Anche se viene addebitato a me. Eravamo in buoni rapporti, andava d’accordo con me, lo conoscevo bene e non avevo assolutamente nulla da chiedere. Non andava d’accordo con Alfonso Cicero, perché a suo dire Armao ostacolava le nomina di Cicero. Ma lo faceva nelle sedi opportune”. Così Antonello Montante, l’ex presidente degli industriali siciliani parlando davanti alla Corte d’appello di Caltanissetta, dove è imputato per ... Leggi su ildenaro (Di domenica 11 luglio 2021) Caltanissetta, 11 lug. (Adnkronos) – “Non ho maiunper Gaetano, perché non avevo nulla da chiedere. Anche se viene addebitato a me. Eravamo in buoni rapporti, andava d’accordo con me, lo conoscevo bene e non avevo assolutamente nulla da chiedere. Non andava d’accordo con Alfonso, perché a suo direostacolava le nomina di. Ma lo faceva nelle sedi opportune”. Così Antonello, l’ex presidente degli industriali siciliani parlando davanti alla Corte d’appello di Caltanissetta, dove è imputato per ...

Advertising

TV7Benevento : Corruzione: Montante, 'pronto a tirare fuori carte per dire chi erano lupi travestiti da agnelli'... - TV7Benevento : Corruzione: Montante, 'io non ero un paladino dell'antimafia, seguivo le istituzioni'... - TV7Benevento : Corruzione: Montante, 'mai fatto dossieraggi o raccolto informazioni, anzi li ho subiti'... - TV7Benevento : **Corruzione: Montante, 'inquietante presenza Morra a processo, Corte non si farà intimidire'**... -