Corruzione: Montante, 'fu Catanzaro a chiedere notizie della Ferrari del magistrato Marino' (Di domenica 11 luglio 2021) Caltanissetta, 1 lug. (Adnkronos) - "Non ho mai chiesto informazioni sul dottor Nicolò Marino. Le uniche informazioni che ho chiesto riguardavano la targa della sua Ferrari, su sollecitazione del mio vice Giuseppe Catanzaro". Lo ha detto Antonello Montante, l'ex Presidente degli industriali siciliani, imputato per associazione per delinquere finalizzata alla Corruzione. "Un giorno venne a casa mia Catanzaro, il mio vice - dice - che era in contrasto da anni con Marino". E ricorda: "Nel 2009, prima di fare l'assessore per Crocetta, mi chiese: 'Che ne ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) Caltanissetta, 1 lug. (Adnkronos) - "Non ho mai chiesto informazioni sul dottor Nicolò. Le uniche informazioni che ho chiesto riguardavano la targasua, su sollecitazione del mio vice Giuseppe". Lo ha detto Antonello, l'ex Presidente degli industriali siciliani, imputato per associazione per delinquere finalizzata alla. "Un giorno venne a casa mia, il mio vice - dice - che era in contrasto da anni con". E ricorda: "Nel 2009, prima di fare l'assessore per Crocetta, mi chiese: 'Che ne ...

