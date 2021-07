Coronavirus, oggi in Italia 1.391 nuovi casi. Curva epidemica in crescita (Di domenica 11 luglio 2021) Ancora in crescita la Curva epidemica in Italia . Sono 1.391 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, contro i 1.400 di ieri ma soprattutto gli 808 di domenica scorsa, a conferma di un trend settimanale in chiaro... Leggi su feedpress.me (Di domenica 11 luglio 2021) Ancora inlain. Sono 1.391 inelle ultime 24 ore, contro i 1.400 di ieri ma soprattutto gli 808 di domenica scorsa, a conferma di un trend settimanale in chiaro...

