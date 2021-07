Coronavirus nel Lazio | 164 nuovi casi 122 a Roma D’Amato | ‘Mantenere alta l’attenzione’

(Di domenica 11 luglio 2021) ‘Oggi su oltre 6mila tamponi nele oltre 14mila antigenici per un totale di oltre 20mila test, si registrano 164positivi, 1 decesso, i ricoverati sono 128, le terapie intensive sono 25, i guariti sono 109. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,5% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,7%. Icittà sono a quota 122. Mantenerel’attenzione, usare la mascherina quando non e’ garantito il distanziamento, vaccinarsi, soprattutto la fascia dei piu’ giovani, prima di andare in vacanza’. Queste le parole dell’assessore regionale ...

