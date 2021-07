Coronavirus, Indonesia: oltre mille morti nelle ultime 24 ore (Di domenica 11 luglio 2021) L'Indonesia ha fatto registrare 36.197 nuovi casi di positività al Coronavirus nelle ultime 24 ore, con 1.007 decessi: lo ha reso noto il Ministero della Sanità Indonesiano. Il bilancio complessivo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 11 luglio 2021) L'ha fatto registrare 36.197 nuovi casi di positività al24 ore, con 1.007 decessi: lo ha reso noto il Ministero della Sanitàno. Il bilancio complessivo ...

