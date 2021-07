Coronavirus in Italia, il bollettino dell'11 luglio: 1.391 nuovi casi, i morti sono 7 (Di domenica 11 luglio 2021) sono 1.391 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 1.400), a fronte di 143.332 tamponi giornalieri effettuati (ieri 208.419). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è allo 0,97% (ieri 0,7%). sono 7 le vittime registrate in un giorno. Le terapie intensive sono 161 (stabili rispetto a ieri), con 6 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute dell'11 luglio sulla situazione Coronavirus in Italia ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 11 luglio 2021)1.391 icontagi di Covid-19 in(ieri 1.400), a fronte di 143.332 tamponi giornalieri effettuati (ieri 208.419). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è allo 0,97% (ieri 0,7%).7 le vittime registrate in un giorno. Le terapie intensive161 (stabili rispetto a ieri), con 6ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge daldel ministeroa Salute'11sulla situazionein...

