Coppa America | vince l’Argentina 1 – 0 | Brasile ko

(Di domenica 11 luglio 2021)ha vinto ladi calcio battendo 1-0 in finale al Maracanà il, con gol di Angel Di Maria al 22?. Si tratta del primo titolo per Lionel Messi con la Nazionale albiceleste, che si impone nel campionato continentale sudno per la prima volta dopo 28 anni. Storico risultato allo stadio Maracanà di Rio de Janeiro, dovedi Angel Di Maria conquista dopo 28 anni – e sei finali consecutive perse – la vittoria della Copa. Contro unche è riuscito a svegliarsi ma solo troppo tardi per poter ...

L'Argentina torna a vincere ladi calcio dopo 28 anni: è il primo titolo di Lionel Messi con la nazionale albiceleste. La squadra di Scaloni ha battuto in finale, al Maracanà, il Brasile: 1 - 0, con gol di Angel Di ...In avvio di ripresa il Brasile spinge forte sull'acceleratore e al 53 trova il gol del pari con Richarlison, rete che però viene annullata per fuorigioco. E' ancora l'attaccante Verdeoro a ...L’Argentina ha vinto la Coppa America di calcio battendo 1-0 in finale al Maracanà il Brasile, con gol di Angel Di Maria al 22’. Si tratta del primo titolo per Lionel Messi con la nazionale albicelest ...L’Argentina ha vinto la Coppa America di calcio battendo 1-0 in finale al Maracanà il Brasile, con gol di Angel Di Maria al 22'. Si tratta del primo titolo per Lionel Messi con la Nazionale ...