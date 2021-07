Coppa America, Messi: “Grato a Dio per questo momento” (Di domenica 11 luglio 2021) “Sapevo che a un certo punto questo successo sarebbe arrivato. Sono Grato a Dio per avermi dato questo momento, in Brasile e contro il Brasile. Penso che mi stesse riservando un momento così”. Così Leo Messi dopo il trionfo in Coppa America con la sua Argentina che ha sconfitto 1-0 il Brasile. Una vittoria inseguita una vita, perché con la maglia della sua nazionale, non aveva mai vinto niente. Fatta eccezione per l’oro olimpico del 2008 e un mondiale under20, Leo Messi aveva sempre fallito l’appuntamento con Mondiale o Copa ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 11 luglio 2021) “Sapevo che a un certo puntosuccesso sarebbe arrivato. Sonoa Dio per avermi dato, in Brasile e contro il Brasile. Penso che mi stesse riservando uncosì”. Così Leodopo il trionfo incon la sua Argentina che ha sconfitto 1-0 il Brasile. Una vittoria inseguita una vita, perché con la maglia della sua nazionale, non aveva mai vinto niente. Fatta eccezione per l’oro olimpico del 2008 e un mondiale under20, Leoaveva sempre fallito l’appuntamento con Mondiale o Copa ...

Advertising

Gazzetta_it : Argentina campione del Sudamerica! In finale di Coppa Amerca con il Brasile decide Di Maria #CopaAmerica - fattoquotidiano : L’Argentina vince la Coppa America: battuto il Brasile per 1 a 0. Finisce la maledizione di Messi nella Selección - Gazzetta_it : Coppa America, #Messi al settimo cielo: 'Dio stava preparando questo momento per me' - diavolisempre : @JimDebaser @inabedofsilence @oprofondo beh uno che scrive che l'honduras gioca la coppa america fa capire quanto l… - jmsaavedras : RT @LSJuguetona: Buongiorno, la prossima volta la finale di Coppa America un po' prima, per favore. Congratulazioni amico mio. @Guido_Rodr… -