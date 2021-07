Coppa America | Messi | Dio ha preparato questo momento per me

(Di domenica 11 luglio 2021) "Dio haper me, gli sono grato per avermelo regalato". Così Lioneldopo la vittoria dell'Argentina in, un trionfo ottenuto sul Brasile a Rio de Janeiro che ...

Advertising

repubblica : ?? L'Argentina batte il Brasile 1-0 e vince la Coppa America: Messi sfata il tabu', primo trofeo con la nazionale - Agenzia_Ansa : Coppa America: Brasile ko 1-0, vince l'Argentina di Messi - fattoquotidiano : L’Argentina vince la Coppa America: battuto il Brasile per 1 a 0. Finisce la maledizione di Messi nella Selección - salines_simone : Piccola riflessione di tipo generale: la Coppa America è molto meno competitiva di un Europeo. Dunque complimenti a… - pippero75 : @massimosecondo5 Vedo che hai capito il senso del mio tweet. Che genio. Che abbia vinto tanto con il barça è pacifi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa America

Corriere dello Sport

"Dio ha preparato questo momento per me, gli sono grato per avermelo regalato". Così Lionel Messi dopo la vittoria dell'Argentina in, un trionfo ottenuto sul Brasile a Rio de Janeiro che lo ripaga in parte dei tanti bocconi amari ingoiati con la Nazionale. "Avevo bisogno di staccare un po' la spina per poter vincere ...Seppur autore di una prova non particolarmente brillante, Lionel Messi festeggia il primo titolo in carriera conquistato con la maglia della selezione argentina: la 15ªdella storia, 28 ...La 'Pulce' vince anche il titolo di miglior giocatore insieme al brasiliano Neymar. L'Albiceleste mette in bacheca la sua 15ª Coppa America ed eguaglia l'Uruguay È questo il primo titolo con l'Argenti ...L'Argentina batte 1-0 il Brasile e vince la Copa America al Maracanà. A decidere l'incontro è stato un gol di Angel Di Maria al 22' su assist di Rodrigo De Paul, autore ...