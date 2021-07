Advertising

Gazzetta_it : Argentina campione del Sudamerica! In finale di Coppa Amerca con il Brasile decide Di Maria #CopaAmerica - Agenzia_Ansa : Coppa America: Brasile ko 1-0, vince l'Argentina di Messi - sscnapoli : ???? | @D_Ospina1 gran protagonista conquista la semifinale di Coppa America ?? ?? - 11contro11 : L'#Argentina alza la Coppa America dopo 28 anni, #Brasile ko! #Estero #11contro11 - akille15 : -

L'Argentina ha vinto la Coppa America di calcio battendo 1-0 in finale al Maracanà il Brasile, con gol di Angel Di Maria al 22'. Si tratta del primo titolo per Lionel Messi con la nazionale albiceleste, che si impone nel ... Un successo atteso per ben 28 anni dalla nazionale Albiceleste ...