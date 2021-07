Coppa America | Brasile ko 1-0 | vince l' Argentina di Messi

(Di domenica 11 luglio 2021) L’ha vinto ladi calcio battendo 1-0 in finale al Maracanà il, con gol di Angel Di Maria al 22'. Si tratta del primo titolo per Lionelcon la nazionale albiceleste,...

Al Maracanà di Rio De Janiero, l'Argentina batte 1 a 0 i campioni in carica del Brasile e porta a casa la. Il gol della vittoria dell'Albiceleste, nella 47ma edizione del torneo continentale latinoamericano, è stato segnato dall'ala del Paris SG Angel Di Maria, che ha fatto tremare la ...Negli ultimi anni, ha perso due finali die una nel Mondiale 2014. Adesso, può finalmente gioire. 3.52 Il Brasile, così, viene così sconfitto in casa e in questa competizione per la ...Si tratta del primo titolo per Lionel Messi con la nazionale albiceleste, che si impone nel campionato continentale sudamericano per la prima volta dopo 28 anni ...Al 66' prima rete di Diaz su suggerimento di Camilo Vargas. Diaz mette la firma finale negli ultimi minuti di recupero. Stasera la finalissima tra Brasile e Argentina a Maracanà di Rio de Janeiro A Br ...