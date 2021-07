Coppa America | Argentina-Brasile 1 a 0 | un gol di Di Maria decide la finale Per Messi è il primo titolo con i colori albicelesti – Il video

(Di domenica 11 luglio 2021) Alla fine l’, con un 1 a 0, ha vinto ladi calcio battendo, al Maracanà, ilgrazie al gol di Angel Dial 22esimo. Si tratta delper Lionelcon la nazionale albiceleste che, dunque, per la prima volta dopo 28 anni si impone sul campionato continentale sudno. Unache all’è sfuggita per ben tre volte, nel 2007, nel 2015 e nel 2016 quando era a un passo dal traguardo. L’ultima vittoria nel ’93. July 11, 2021 July 11, 2021 ...

Gazzetta_it : Argentina campione del Sudamerica! In finale di Coppa Amerca con il Brasile decide Di Maria #CopaAmerica - Agenzia_Ansa : Coppa America: Brasile ko 1-0, vince l'Argentina di Messi - repubblica : ?? L'Argentina batte il Brasile 1-0 e vince la Coppa America: Messi sfata il tabu', primo trofeo con la nazionale - GrifoRampante : Coppa America 2021, l'Argentina batte il Brasile 1-0 dopo 28 anni: Messi urla di gioia - Cicciob75074433 : Stanotte l'Argentina ha vinto la Coppa America in casa del Brasile.speriamo di fare altrettanto stasera ma senza inginocchiamenti. -

