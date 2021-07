Coppa America all’Argentina di Messi, Brasile ko al Maracanà (Di domenica 11 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Una data da cancellare in più per la Nazionale brasiliana nella sua storia. Settantuno anni dopo il Maracanazo firmato Ghiggia, il Brasile perde un’altra Coppa internazionale nel suo stadio più mitico. La finale di Copa America 2021 sorride all’Argentina che vendica la gara del 2007, torna a vincere il trofeo dopo 28 anni e batte i verdeoro di Tite per 1-0 grazie ad un ottimo avvio di gara che indirizza il match e di fatto lo chiude. Al 22? c’è l’1-0 che apre e chiude le marcature: De Paul inventa un corridoio filtrante, Renan Lodi sbaglia l’intervento, Di Maria ne approfitta e in pallonetto batte ... Leggi su ildenaro (Di domenica 11 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Una data da cancellare in più per la Nazionale brasiliana nella sua storia. Settantuno anni dopo il Maracanazo firmato Ghiggia, ilperde un’altrainternazionale nel suo stadio più mitico. La finale di Copa2021 sorrideche vendica la gara del 2007, torna a vincere il trofeo dopo 28 anni e batte i verdeoro di Tite per 1-0 grazie ad un ottimo avvio di gara che indirizza il match e di fatto lo chiude. Al 22? c’è l’1-0 che apre e chiude le marcature: De Paul inventa un corridoio filtrante, Renan Lodi sbaglia l’intervento, Di Maria ne approfitta e in pallonetto batte ...

