Copa America, vince l’Argentina e Messi realizza un sogno (Di domenica 11 luglio 2021) Leo Messi lo sognava, lo agognava. Potrà sembrare banale per uno che ha vinto tutto, che sa che il proprio nome è già scolpito tra quelli che hanno fatto la storia del calcio. Eppure la Pulce voleva la Copa America e non per vantarsene nel palmares, ma perché significava regalare qualcosa al suo popolo, alle sue radici. Nel 2005 quando aveva poco più di 18 anni e ha esordito in nazionale per tutti era il nuovo Maradona. Un debutto in qualità di nuova speranza argentina, quella che poteva eguagliare i piedi di Diego e riportare l’Albiceleste sul tetto del mondo. C’avevano visto lungo. E più si andava avanti, più Leo spiazzava le difese e ... Leggi su velvetmag (Di domenica 11 luglio 2021) Leolo sognava, lo agognava. Potrà sembrare banale per uno che ha vinto tutto, che sa che il proprio nome è già scolpito tra quelli che hanno fatto la storia del calcio. Eppure la Pulce voleva lae non per vantarsene nel palmares, ma perché significava regalare qualcosa al suo popolo, alle sue radici. Nel 2005 quando aveva poco più di 18 anni e ha esordito in nazionale per tutti era il nuovo Maradona. Un debutto in qualità di nuova speranza argentina, quella che poteva eguagliare i piedi di Diego e riportare l’Albiceleste sul tetto del mondo. C’avevano visto lungo. E più si andava avanti, più Leo spiazzava le difese e ...

Advertising

Inter : ?? | #CopaAmerica El Toroooo ?? Congratulazioni a @Argentina e a #Lautaro per la vittoria della Copa America! ??????? - RoyNemer : Lionel Messi and Emiliano Martinez after Argentina's Copa America final win! - AFP : #BREAKING Lionel Messi's Argentina beat Brazil to win Copa America - MaryLSm56331215 : @JordiAlba Leo Messi All Goal and Assist \\Copa America 2021 - FlexyYeboah : RT @infosfcb: ??Toronto, Canada celebrating Lionel Messi's Copa America victory: -