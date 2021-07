Copa America: trionfo Argentina sul Brasile, decisivo Di Maria (Di domenica 11 luglio 2021) trionfo per l’Argentina in Copa America, grande delusione per il Brasile in finale. Un successo storico perché mai la squadra attualmente allenata da Scaloni era riuscita a vincere in trasferta contro i rivali di sempre, se non in amichevole. Un trionfo 28 anni dopo, una notte memorabile. L’Argentina è partita subito bene, approfittando di un Brasile abulico e quasi mai pericoloso nel primo tempo. Messi si è messo al servizio della squadra, la svolta è arrivata al 21’ grazie a un perfetto lancio di De Paul (promesso sposo dell’Atlerico Madrid) che ha ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 luglio 2021)per l’in, grande delusione per ilin finale. Un successo storico perché mai la squadra attualmente allenata da Scaloni era riuscita a vincere in trasferta contro i rivali di sempre, se non in amichevole. Un28 anni dopo, una notte memorabile. L’è partita subito bene, approfittando di unabulico e quasi mai pericoloso nel primo tempo. Messi si è messo al servizio della squadra, la svolta è arrivata al 21’ grazie a un perfetto lancio di De Paul (promesso sposo dell’Atlerico Madrid) che ha ...

Advertising

RoyNemer : Lionel Messi and Emiliano Martinez after Argentina's Copa America final win! - AFP : #BREAKING Lionel Messi's Argentina beat Brazil to win Copa America - CBSSportsGolazo : 2007 ? 2015 ? 2016 ? 2021 ? Leo Messi finally wins the Copa America!?? - farhansyatrie : RT @Gooners_Report: ?? FA Cup 2019/20 ?? Community Shield 2020 ?? Copa America 2021 Emiliano Martinez! Deserve. ???? - Mousthapha_aa : RT @RoyNemer: Lionel Messi and Emiliano Martinez after Argentina's Copa America final win! -