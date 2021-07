Copa America, la reazione di Messi senza freni: “Vamos Carajo. La concha de…” (FOTO) (Di domenica 11 luglio 2021) “Vamos Carajo”. Lo scrive Leo Messi su Instagram, allegando una FOTO che lo ritrae con la Copa America in braccio, il primo titolo con la sua Nazionale in carriera. L’argentino, dopo l’1-0 in finale al Maracanà contro il Brasile, sfoggia una reazione senza freni e impossibile da tradurre: “Que hermosa locura! Esto es increíble. Gracias dios! Somos campeones, la concha de su madre“, scrive Messi che nel post partita si dedica ai microfoni di Tyc Sports: “Avevo bisogno di togliermi questa spina. L’ho sognata ... Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021) “”. Lo scrive Leosu Instagram, allegando unache lo ritrae con lain braccio, il primo titolo con la sua Nazionale in carriera. L’argentino, dopo l’1-0 in finale al Maracanà contro il Brasile, sfoggia unae impossibile da tradurre: “Que hermosa locura! Esto es increíble. Gracias dios! Somos campeones, lade su madre“, scriveche nel post partita si dedica ai microfoni di Tyc Sports: “Avevo bisogno di togliermi questa spina. L’ho sognata ...

Advertising

RoyNemer : Lionel Messi and Emiliano Martinez after Argentina's Copa America final win! - AFP : #BREAKING Lionel Messi's Argentina beat Brazil to win Copa America - CBSSportsGolazo : 2007 ? 2015 ? 2016 ? 2021 ? Leo Messi finally wins the Copa America!?? - Vale96L : Comunque il trofeo della Copa America è osceno scusate ?? - Fra_dal1897 : Mi sveglio con l'Argentina che ha vinto la Copa America -