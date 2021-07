Copa America: Argentina, un trionfo atteso 28 anni (Di domenica 11 luglio 2021) Argentina, un trionfo atteso 28 anni. Decide la finale di Copa America una rete di Di Maria L’Argentina l’attendeva da 28 anni, Lionel Messi l’ha inseguiva da 14. La finale di Copa America nel mitico stadio brasiliano del Maracanà ha visto il trionfo della nazionale Argentina contro un Brasile che sicuramente non ha offerto il suo volto migliore, sia dal punto di vista del gioco e sia per quanto riguarda suoi solisti, a cominciare dall’attesissimo, e deludente, ... Leggi su ck12 (Di domenica 11 luglio 2021), un28. Decide la finale diuna rete di Di Maria L’l’attendeva da 28, Lionel Messi l’ha inseguiva da 14. La finale dinel mitico stadio brasiliano del Maracanà ha visto ildella nazionalecontro un Brasile che sicuramente non ha offerto il suo volto migliore, sia dal punto di vista del gioco e sia per quanto riguarda suoi solisti, a cominciare dall’attesissimo, e deludente, ...

