Copa América – Argentina-Brasile 1-0: gol e highlights | VIDEO (Di domenica 11 luglio 2021) L'Argentina di Lionel Messi ha sconfitto il Brasile di Neymar in finale di Copa América. Gol e highlights del match deciso da Ángel Di Maria

RoyNemer : Lionel Messi and Emiliano Martinez after Argentina's Copa America final win! - AFP : #BREAKING Lionel Messi's Argentina beat Brazil to win Copa America - Inter : ?? | #CopaAmerica El Toroooo ?? Congratulazioni a @Argentina e a #Lautaro per la vittoria della Copa America! ??????? - GazWiIIiams : RT @infosfcb: ??Toronto, Canada celebrating Lionel Messi's Copa America victory: - AcmDuivel : Poi mi spiegherete perchè sminuite i trofei altrui che fanno vincere ad altri giocatori il pallone d'oro e poi lo c… -

Ultime Notizie dalla rete : Copa América Calciomercato Roma, anche i giallorossi su Luis Diaz. Le ultime Il giocatore si è laureato capocannoniere dell'ultima edizione della Copa America, conclusasi questa notte, e ha una valutazione di 80 milioni. In pole position ci sarebbe il Tottenham, ...

Calcio, l'Argentina conquista la Copa America contro il Brasile Copa America all'Argentina. Storico successo dell'Albiceleste contro il Brasile al Maracanà di ...

