Copa America 2021, Argentina e Messi in trionfo: Di Maria come Ghiggia, 1-0 al Brasile (Di domenica 11 luglio 2021) A settantuno anni dal Maracanazo di Ghiggia, il Brasile torna a perdere una coppa internazionale nel suo stadio più mitico. La finale di Copa America 2021 sorride all’Argentina che vendica la gara del 2007 e batte i verdeoro di Tite per 1-0 grazie ad un ottimo avvio di gara che indirizza il match e di fatto lo chiude. Al 22? c’è l’1-0 che apre e chiude le marcature: De Paul inventa un corridoio filtrante, Renan Lodi sbaglia l’intervento, Di Maria ne approfitta e in pallonetto batte Ederson. La reazione del Brasile è timida: conclusione di Casemiro dalla ... Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021) A settantuno anni dal Maracanazo di, iltorna a perdere una coppa internazionale nel suo stadio più mitico. La finale disorride all’che vendica la gara del 2007 e batte i verdeoro di Tite per 1-0 grazie ad un ottimo avvio di gara che indirizza il match e di fatto lo chiude. Al 22? c’è l’1-0 che apre e chiude le marcature: De Paul inventa un corridoio filtrante, Renan Lodi sbaglia l’intervento, Dine approfitta e in pallonetto batte Ederson. La reazione delè timida: conclusione di Casemiro dalla ...

Advertising

RoyNemer : Lionel Messi and Emiliano Martinez after Argentina's Copa America final win! - AFP : #BREAKING Lionel Messi's Argentina beat Brazil to win Copa America - CBSSportsGolazo : 2007 ? 2015 ? 2016 ? 2021 ? Leo Messi finally wins the Copa America!?? - JustToonIt_ : Congrats Messi & Argentina / Copa America Champion 2020 #CopaAmerica #ARGBRA #JustToonIt - riddy4palestine : RT @RoyNemer: Lionel Messi and Emiliano Martinez after Argentina's Copa America final win! -