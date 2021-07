Conte-Grillo, l'annuncio di Di Maio: «Abbiamo l’accordo, via al nuovo corso» (Di domenica 11 luglio 2021) Il ministro del M5S affida ai social l’annuncio dell’accordo tra l’ex premier e il fondatore: «Abbiamo sempre creduto nella mediazione, no a scontro e polemica. Da qui si riparte» Leggi su corriere (Di domenica 11 luglio 2021) Il ministro del M5S affida ai social l’deltra l’ex premier e il fondatore: «sempre creduto nella mediazione, no a scontro e polemica. Da qui si riparte»

MatteoRichetti : Riepilogo: #Conte è scelto dal #PD come riferimento per guidare l’alleanza progressista. Il PD sostiene #Draghi, ma… - DaniloToninelli : Avanti uniti! Grillo e Conte hanno trovato accordo per il nuovo statuto del #M5S. Come ho già detto sono la coppia… - ilriformista : L'ex premier e #Bonafede fregati da #Grillo e Di Maio (di @aldotorchiaro) #riformagiustizia #Conte #Draghi… - gabelmanu : RT @CarlaKaky: La nullità Crimi annuncia l'accordo Conte/Grillo, oggi muore definitivamente il M5S e nasce il M5Servi dei Poteri Forti, del… - sabrinatehilim : RT @francotaratufo2: #M5s, c’è l’accordo tra Beppe #Grillo e Giuseppe #Conte. Nota congiunta: “A breve ultimi dettagli per le votazioni di… -