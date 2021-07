Contagi mai così alti in Libia: sono quasi 3mila nelle ultime 24 ore (Di domenica 11 luglio 2021) In molti paesi il peggio sembra essere alle spalle, mentre in molti paesi il peggio potrebbe ancora venire. L'Europa è alle prese con la variante delta che sta mettendo a dura prova, così come la ... Leggi su globalist (Di domenica 11 luglio 2021) In molti paesi il peggio sembra essere alle spalle, mentre in molti paesi il peggio potrebbe ancora venire. L'Europa è alle prese con la variante delta che sta mettendo a dura prova,come la ...

borghi_claudio : @Gio72ga Dovrei? Ho mai escluso che ad ottobre riprendano i contagi? Semplicemente non c'è alcuna relazione con i l… - Adnkronos : #Covid #Malta, crescono i contagi: mai così tanti casi attivi dal 25 aprile. - scorpin4 : @noitre32 Due domande sorgono spontanee 1)come mai Israele e Inghilterra che hanno vaccinato quasi tutta la popolaz… - globalistIT : - __overprotected : @6dimattina_ Io avrei paura per loro. Io non sarei mai andata a vedere la partita lì, con tutti quei contagi -